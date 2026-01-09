Новые прививки против опасных инфекций будут введены в Национальный календарь

В оба календаря планируется включить вакцинацию против менингококковой (МИ), ротавирусной (РВИ) инфекций, вируса папилломы человека (ВПЧ) и ветряной оспы. Также будет расширен контингент для прививки от пневмококковой инфекции (ПКИ) — эту прививку раз в пять лет будут делать всем гражданам старше 60 лет. Для этого Минздрав России в срок до 1 сентября 2026 года должен внести конкретные изменения в приказы, регламентирующие календари прививок.