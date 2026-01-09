Новые прививки против опасных инфекций будут введены в Национальный календарь

Основное решение: сроки обновления Национального календаря профилактических прививок (НКПП) и календаря по эпидемическим показаниям (КППЭП) переносу не подлежат. Это означает, что уже в ближайшие годы в них должны войти новые, жизненно важные прививки.
Какие прививки планируется включить в Нацкалендарь
В оба календаря планируется включить вакцинацию против менингококковой (МИ), ротавирусной (РВИ) инфекций, вируса папилломы человека (ВПЧ) и ветряной оспы. Также будет расширен контингент для прививки от пневмококковой инфекции (ПКИ) — эту прививку раз в пять лет будут делать всем гражданам старше 60 лет. Для этого Минздрав России в срок до 1 сентября 2026 года должен внести конкретные изменения в приказы, регламентирующие календари прививок.
Расширение Нацкалендаря опирается на отечественное производство: включение вакцин привязано к срокам организации их полномасштабного производства в России. Производителям поставлена задача завершить исследования и регистрацию препаратов до 1 июня 2026 года.
Почему важно расширить список обязательных прививок
Главная причина — тревожная динамика по некоторым инфекциям. Участники заседания, среди которых были ведущие эпидемиологи, отметили высокое социально-экономическое бремя и недостаточный уровень защиты самых уязвимых групп — детей и пожилых людей.
Так, председатель комиссии по здравоохранению, главный врач знаменитой больницы в Коммунарке (ГКБ № 40) заявил, что откладывать вопросы иммунопрофилактики больше нельзя. Его поддержал известный детский врач, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. Он отметил, что часть вакцин уже готова или находится на стадии регистрации, и перенос сроков противоречит стратегическим задачам развития здравоохранения, поставленным на высшем уровне.
Участники совещания также отметили, что расширение Нацкалендаря требует не только тщательной финансовой проработки (предстоит определить уровень дополнительных расходов бюджета на закупку вакцин), но и большой разъяснительной работы среди населения и обучения медицинских работников.
Кроме того, ускорить решение проблемы могут сами регионы — они могут уже сейчас включать дополнительные прививки (например, вакцинацию от ВПЧ) в свои региональные календари.
Вчера глава Комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов подтвердил, что вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируется включить в Национальный календарь профпрививок уже в следующем году. «Планируем в 2027 году добавить в Национальный календарь вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому уже в 2026 году нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — сообщил депутат.