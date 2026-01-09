Белорус срочно погасил огромный долг по коммуналке при угрозе лишиться этого. Подробности рассказали в телеграм-канале в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Во время рейда судебных исполнителей и сотрудников ГАИ в Советском районе Гомеля был задержан автомобиль. За рулем авто находился 42-летний гомельчанин, который задолжал за ЖКХ более 1000 рублей.
Мужчина, работая в России, длительное время не оплачивал счета. Судебные исполнители пытались найти его по месту регистрации, однако дверь квартиры была закрыта. Летом в отношении гомельчанина вынесли постановление о задержании автомобиля, однако машину встретили только 9 января 2026 года.
Инспекторы, остановив транспортное средство, проверили документы водителя, а также наличие его данных в реестре должников. Гомельчанин попытался оспорить долг, показав старые квитанции, но судебный исполнитель подтвердил, что задолженность актуальна.
«Автомобиль готовились арестовать и отправить на штрафстоянку. Единственным способом избежать этого стала оплата долга. Должник без промедления отправился в ближайшее отделение банка и вернулся с квитанцией, что позволило закрыть исполнительное производство», — сообщили в управлении.
Ранее мы писали, что пара минчан обманом женила одинокого мужчину, а потом продала его квартиру.
Тем временем на улице Байкальской минчане при расчистке снега нашли труп мужчины — милиция раскрыла подробности.
Кстати, Минфин сказал, что, застраховавший машину белорус получил более 342 тысяч по автостраховке.