Несколько парных рейсов Челябинск — Москва длительно задерживаются 9 января

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

Источник: dostup1.ru

Несколько парных рейсов Челябинск — Москва длительно задерживаются вечером 9 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На вылет опаздывают рейсы СУ 1423 (по расписанию — 19:30, расчетное время — 21:30) и FV 6194 (по расписанию — 22:30, расчетное время — 02:50 10 января).

На прилет задерживаются рейсы СУ 1422 (прибытие по графику в 18:30, планируемое время — 20:45) м FV 6193 (самолет должен был приземлиться сегодня в 21:30, будет, как ожидается, в 01:40 10 января).

Аэропорты столичного региона — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — днем 9 января, по словам представителя Росавиации, продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад.