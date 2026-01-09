ИКИ РАН: Уникальный за столетие парад планет соберется вокруг Солнца 22 января

На снимке, приведенном в посте лаборатории, показано, как будет выглядеть парад 22 января, а на фотографии ниже — как выглядит «сбор» сейчас. Судя по нему, Меркурий уже появился как яркая звезда, расположенная на правом краю кадра, и сейчас будет быстро двигаться в сторону расположенного в центре снимка солнечного диска.