ИКИ РАН: Уникальный за столетие парад планет соберется вокруг Солнца 22 января

Полный парад из трех ближайших к Земле планет соберется вокруг Солнца 22 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: Телеграм-канал / @lpixras

Вокруг светила выстроятся Меркурий, Венера и Марс. Собираться они будут в течение ближайших двух недель, а 22 января образуют вместе с Солнцем фигуру, напоминающую правильный ромб или даже крест.

«Венера и Марс уже подошли к Солнцу, образовав в прошедшее Рождество уникальное в масштабах двух предстоящих веков соединение, и сейчас расходятся. Венера уходит налево, а Марс направо от Солнца», — напомнили ученые.

На снимке, приведенном в посте лаборатории, показано, как будет выглядеть парад 22 января, а на фотографии ниже — как выглядит «сбор» сейчас. Судя по нему, Меркурий уже появился как яркая звезда, расположенная на правом краю кадра, и сейчас будет быстро двигаться в сторону расположенного в центре снимка солнечного диска.

Венера и Марс пока не видны на этой фотографии.

После 22 января ромб начнет рассыпаться. Еще до конца месяца первым отойдет от Солнца Меркурий, а в течение февраля от звезды отойдет Венера, затем — Марс.

Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца случится только в сентябре 2038 года.

«Ожидающееся же сейчас их сближение на угол около трех градусов, да еще и с образованием такой симметричной конфигурации, почти наверняка является уникальным как минимум в текущем столетии», — отметили в ИКИ РАН.