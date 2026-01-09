Ричмонд
В Батайске ищут человека, который разбил стекла чужой машины и сбежал

В Батайске неизвестный разбил стекла припаркованного автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по городу с заявлением о повреждении автомобиля: неизвестный разбил стекла припаркованной машины и скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной = полиции.

— В настоящее время правоохранители изучает записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивает очевидцев", — уточнили ведомстве.

Сейчас проводится проверка. Правоохранители устанавливают личность причастного и все обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция Ростова-на-Дону начала проверку после инцидента, в результате которого была повреждена новая остановка на Большой Садовой. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, поводом для проверки стала публикация, обнаруженная в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

