Три «Тихих Дона», «Раневская» и «Цыган». Что снимали на казачьей земле

В 2017 году для сериала «Смотритель маяка» в хуторе Мержаново на берегу Таганрогского залива построили целый комплекс, включая бутафорский маяк из ДСП. Сегодня он стал популярной локацией для туристов и просто желающих сделать себе красивую фотосессию. В 2025 году в результате неосторожного обращения с огнём маяк вспыхнул и сгорел почти дотла. Мержаново чуть не лишилось своей главной точки притяжения, однако спустя несколько месяцев его восстановили, но пока, по словам местных, он выглядит не совсем завершённым.