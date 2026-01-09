Три «Тихих Дона», «Раневская» и «Цыган». Что снимали на казачьей земле

Кино и Ростовская область, на первый взгляд, сочетание неочевидное. Не Москва, не Санкт-Петербург, не Сибирь… И всё же на карте российского кинематографа южный край занимает особое место. Больше чем за столетие, с 1925 года по наши дни, на просторах степей, берегах Дона и улочках Ростова были сняты десятки фильмов и сериалов, некоторые из них стали культовыми.
Какими лентами, кадрами, героями и переживаниями запомнился донской край отечественному зрителю, вспоминал rostov.aif.ru.
От истоков донского кинематографа.
Самой ранней лентой, снятой на Дону, называют фантастический немой фильм «Коммунит» (другое название «Русский газ» — прим. ред.). В картине рассказывалось о секретном изобретении советских учёных — парализующем газе, который должен был стать оружием мировой революции. Съёмки проходили в Ростове под эгидой киностудии «ЮВКино-комсомол» в 1925 году. Эту студию закрыли уже в 1927-ом, а сам фильм бесследно исчез, о нём остались лишь обрывочные архивные сведения. Никаких копий или кадров не сохранилось.
Историю о трёх товарищах «Верные друзья» (1954) изначально снимали в Калужской области. Но осенью 1953 года там резко похолодало, а для фильма были обязательны летние пейзажи, ведь по сюжету три друга плывут по Дону на плоту. Это была детская мечта мужчин, которые не виделись много лет, но, повстречавшись, решили исполнить её. Потому съёмочную группу перебросили на юг — в Ростов.
Не менее известным стал фильм Александа Галича «На семи ветрах» (1961). Он рассказывал о судьбе девушки, дожидающейся жениха с войны. Дом, стоявший «на семи ветрах», располагался в донской столице на улице Седова. Здесь же снимали интерьеры редакции фронтовой газеты и госпиталя. А ещё в кадр попали узнаваемые кадры левого берега Дона.
Экранизации легендарных земляков.
В 1964 году в степи у станицы Раздорской снималась «Донская повесть» по рассказам Михаила Шолохова «Шибалково семя» и «Родинка». Главные роли в картине исполнили известные актёры Евгений Леонов и Людмила Чурсина, массовкой же стали местные жители и колхозные лошади. Позже Чурсина утверждала, что Дарья стала первой ролью актрисы, которую по её признанию, невозможно забыть. Интересно, что для этой роли актрисе пришлось надо было поправиться на восемь килограммов всего за десять дней. По мнению режиссёра Владимира Фетина, казачка должна быть «в теле».
Спустя годы именно Раздорская и хутор Пухляковский стали локациями для фильма «Цыган» (1979) — экранизации одноимённого романа знаменитого дончанина Анатолия Калинина. Летом прошлого года rostov.aif.ru побывал в местах, где проходили съёмки культовой ленты и побеседовал с местными жителями, многие из которых снимались в фильме в качестве массовки. Одна из местных жительниц, которая представилась Верой Фёдоровной, рассказала, что актёры были очень простыми людьми, держались открыто, дружелюбно. Воспоминания об артистах в Пухляковке остались очень тёплыми.
В Ростовской области, безусловно, не раз оживали страницы «Тихого Дона». Легендарный роман-эпопея у нас снимали трижды: в 1957—1958, 2006 и 2015 годах. Над первой версией работали в Каменске-Шахтинском, вторая — в станице Вёшенской, третья — в Шолоховском районе.
Лента, снятая в советские годы, стала настоящим народным блокбастером: только в России тогда её посмотрели 47 млн зрителей. Многие до сих пор утверждают, что это остаётся рекордом отечественного проката. Примечательно, что локации для съёмок и даже места под декорации тогда подбирал лично Михаил Шолохов.
В 2006 году к донским берегам приехал режиссёр новой экранизации бессмертного романа Сергей Бондарчук. Он остановил свой выбор на станице Вёшенской, поскольку, по его мнению, она с поразительной точностью воссоздаёт быт и дух шолоховской эпохи. Добавим, что сегодня на малой родине Михаила Александровича можно пройтись по тропам, знакомым по кадрам второй экранизации, а также заглянуть в музей-заповедник Михаила Шолохова.
Для съёмок «Тихого Дона» 2015 года в степях под станицей Еланской был воссоздан целый хутор Татарский, почти досконально воспроизводивший казачий уклад начала XX века. На территории расположили три декорационных комплекса и более 30 построек.
Во время съёмок rostov.aif.ru побывал на площадке и даже пообщался с самым именитым актёром новой экранизации — Сергеем Маковецким. Он в ленте исполнил роль Пантелея Мелехова — отца Григория. Как признавался Сергей Васильевич нашему корреспонденту, играть Пантелея Прокофьевича ему доставляет огромное удовольствие, поскольку эта роль не похожа на предыдущие, потому что это — человек другой эпохи, другого языка и характера.
«Это тот случай, когда есть, что играть, мне нравятся такие интересные роли», — говорил актёр.
Наше время.
Конечно, не только степями, станицами да рекой Дон славится Ростовская область. Так, ипподром донской столицы регулярно появлялся на экране: в «Хуторянине», «Бойце», «Однажды в Ростове», «Тисках», «Ко мне, Мухтар!», «Фаворите».
Но и после того Дон не утратил своей привлекательности для кинематографистов. Так, в 2006 году на экраны вышел «Бумер-2», где вместо московских окраин зрителю показали улицы южных населённых пунктов: по одним данным, съёмки проходили в Шахтах, по другим — в Красном Сулине или Зверево.
В 2017 году для сериала «Смотритель маяка» в хуторе Мержаново на берегу Таганрогского залива построили целый комплекс, включая бутафорский маяк из ДСП. Сегодня он стал популярной локацией для туристов и просто желающих сделать себе красивую фотосессию. В 2025 году в результате неосторожного обращения с огнём маяк вспыхнул и сгорел почти дотла. Мержаново чуть не лишилось своей главной точки притяжения, однако спустя несколько месяцев его восстановили, но пока, по словам местных, он выглядит не совсем завершённым.
А в 2019 году на Дону снимали «Зелёный фургон-2» — продолжение популярного сериала с Дмитрием Харатьяном в главной роли. Часть эпизодов была отснята в ростовском парке имени 1 Мая. Любопытно, что в этот раз Ростов перевоплотился в Одессу, доказав, что может служить локациями для разных сюжетов.
В 2020—2021 годах на Дону снимали сразу несколько сериалов: «Капкан для монстра», «Кузница счастья», «ЮЗЗЗ», «Соседи», «За семью печатями», «Чужая стая-2».
Сюжет биографического сериала о Фаине Раневской, снятый в 2023 году, разворачивался сразу в десяти городах. В их числе — Москва, родной для Фаины Георгиевны Таганрог и, конечно, Ростов-на-Дону. Именно здесь, среди старинных особняков, снимались ключевые эпизоды, посвящённые юности будущей великой актрисы. В Ростове киногруппа работала в парке Горького и возле здания ТЮЗа. В массовке, как уже повелось, участвовали дончане.
Роль Раневской на разных этапах жизни исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук. Она позволила зрителям увидеть, как дух донского края, его колорит и характер отразились в личности одной из самых ярких женщин русской сцены.
«И важно сказать: в итоге я не играла Раневскую. Я играла некое представление о ней. А точнее, о человеке, который мог бы жить так же, как она. Потому что Раневскую невозможно сыграть. Нельзя сыграть человека такого масштаба. Её могла сыграть только Фанни Гиршевна Фельдман (настоящее имя Фаины Раневской — прим. ред.)», — признавалась в интервью Мариэтта Цигаль-Полищук.
В минувшем году донской кинематограф отпраздновал своё 100-летие. Этот век, как можно судить, выдался богатым на самые разные произведения «важнейшего из искусств». Но хочется верить, что что впереди — такое же яркое продолжение. Что касается локаций, то здесь у режиссёров раздолье: от бескрайних донских степей до атмосферных городских закоулков.