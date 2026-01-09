Ричмонд
+4°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками

МЖД: поезда прибывают и отправляются с незначительным отклонением от графика.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) с незначительным отклонением от графика из-за сложных метеоусловий, сообщили в компании.

«Из-за сложных метеоусловий в настоящее время ряд поездов дальнего следования прибывает и отправляется со станций МЖД с незначительным отклонением от графика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение электропоездов МЦД и МЦК осуществляется в штатном режиме.

«Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении “РЖД Пассажирам”, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД», — добавляется в сообщении.