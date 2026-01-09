Поезда дальнего следования приходят в Москву с задержками

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) с незначительным отклонением от графика из-за сложных метеоусловий, сообщили в компании.
«Из-за сложных метеоусловий в настоящее время ряд поездов дальнего следования прибывает и отправляется со станций МЖД с незначительным отклонением от графика», — говорится в сообщении.
Уточняется, что движение электропоездов МЦД и МЦК осуществляется в штатном режиме.
«Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении “РЖД Пассажирам”, на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД», — добавляется в сообщении.