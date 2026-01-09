В Зеленоградск вернулся кабан — герой соцсетей

В начале ноября прошлого года жители Зеленоградска активно постили в соцсетях фото и видео с диким кабаном, безмятежно фланирующим по курорту. По всей видимости, животное забрело в город с Куршской косы и отлично себя чувствовало, питаясь из многочисленных мусорных баков.
Потом свин на некоторое время исчез — возможно, вернулся в лес. Но там ему, наверное, показалось не так сытно, как было рядом с людьми, и намедни кабан вновь объявился в Зеленоградске. Прохожих по-прежнему склонен игнорировать, а те благоразумно также не стремятся к сближению со щетинистым гостем.
В общем, пока обе стороны держат нейтралитет, однако, думается, звероловам все же стоило бы вернуть кабана в более естественную для него среду обитания.