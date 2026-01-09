Ричмонд
В Ростовской области готовят более четырех тысяч рабочих мест для ветеранов СВО

В Ростовской области хотят обязать крупные компании брать на работу ветеранов боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют определить более четырех тысяч рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО. Об этом рассказали в правительстве региона.

— У нас впереди ключевой этап — трудоустройство большого количества участников специальной военной операции. Законопроект готов, — заявил Юрий Слюсарь, подчеркнув, что перед внесением провели межведомственный анализ по числу ветеранов и их занятости.

Согласно инициативе, квоту для приема на работу ветеранов боевых действий хотят ввести на предприятиях вне зависимости от формы собственности, если численность сотрудников превышает 35 человек.

Цель — расширить гарантии трудовой занятости и помочь с социальной адаптацией.

Донские парламентарии планируют рассмотреть законопроект на первом заседании Заксобрания в феврале. После принятия закона региональному правительству предстоит утвердить отдельное постановление о порядке и нормах квотирования.

