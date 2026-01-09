Ричмонд
На Крымском мосту нет очередей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. К вечеру пятницы очередей перед Крымским мостом нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.

Ранее на выезд из Крыма стояли порядка 600 машин, ждать проезда приходилось до двух часов.

Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.

Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 «Новороссия». Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
