Московским автомобилистам рекомендовали использовать метро из-за снегопада

Уточняется, что в настоящее время затруднено движение на отдельных участках МКАД, в частности на внутренней стороне в районе Косинской эстакады, улиц Саломеи Нерис и Поляны, а также на внешней стороне в районе улиц Подольских Курсантов, Верхние Поля и Бесединского шоссе. Пробки также фиксируются в обоих направлениях в районе Волоколамского шоссе и на внешней стороне МКАД у Дмитровского шоссе.