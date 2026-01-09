«Может вести себя нестандартно, плохо ориентируется в пространстве». Милиция ищет минчанку, ушедшую из медучреждения в больничном халате

Среди особых примет в милиции указали, что у женщины подогнута левая рука. Кроме того, минчанка имеет заболевание (может вести себя нестандартно, плохо ориентируется в пространстве). В ГУВД просят всех тех, кто владеет информацией, позвонить в Центральное РУВД по номерам 8017−368−02−02, 8029−356−02−90, 102. Также информацию можно сообщить в чат-бот милиции.