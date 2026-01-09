«Может вести себя нестандартно, плохо ориентируется в пространстве». Милиция ищет минчанку, ушедшую из медучреждения в больничном халате

Милиция ищет минчанку, ушедшую из медучреждения в больничном халате. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милиции отметили, что разыскивается 48-летняя Елена Иванова, которая 8 января самостоятельно ушла из медицинского учреждения, расположенного по Долгиновскому тракту. С тех пор местонахождение женщины неизвестно.
На вид женщине 50−60 лет, ее рост составляет 160−170 сантиметров. Она среднего телосложения, волосы темно-русые, ниже плеч. Разыскиваемая была одета в больничный халат, утепленную куртку, бурки черного цвета.
Среди особых примет в милиции указали, что у женщины подогнута левая рука. Кроме того, минчанка имеет заболевание (может вести себя нестандартно, плохо ориентируется в пространстве). В ГУВД просят всех тех, кто владеет информацией, позвонить в Центральное РУВД по номерам 8017−368−02−02, 8029−356−02−90, 102. Также информацию можно сообщить в чат-бот милиции.
Ранее мы писали, что на улице Байкальской минчане при расчистке снега нашли труп мужчины — милиция раскрыла подробности.
Тем временем синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов.