Адвокат Полины Лурье: готовы привлечь приставов для принудительного выселения Долиной

Лариса Долина снова не смогла передать квартиру Полине Лурье. Процедура должна была пройти сегодня, однако артистка не явилась на нее. При этом у ее представителей, как рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко, не было ни ключей, ни полномочий произвести передачу. В то же время сторона Долиной утверждает, что именно юрист покупательницы квартиры отказалась от приемки, так как в акте была допущена неточность.