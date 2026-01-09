Ричмонд
Петербуржцы открыли сезон и окунулись в Неву возле Петропавловской крепости

36 «моржей» приняли участие в мероприятии.

Источник: Комсомольская правда

36 человек окунулись в Неву 9 января. Петербургские «моржи» отметили начало года традиционным зимним купанием в Неве у Петропавловской крепости. В мероприятии поучаствовала и 80-летняя петербурженка. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

— Все участники перед погружением провели разминку. Специалисты по закаливанию напомнили о важности плавного входа в воду, контроля дыхания и наблюдения за состоянием здоровья во время процедуры, — рассказало агентство.

Руководитель сообщества здорового образа жизни Роман Лебедев подчеркнул пользу закаливания для здоровья, отметив, что оно способствует улучшению самочувствия, укреплению иммунитета и повышению общего уровня благополучия.

К слову, пляж у Петропавловской крепости известен как место зарождения движения «моржей». Клуб «Большая Нева» был создан в 1960-х годах на Заячьем острове, а местом встреч любителей зимнего купания стала полынья под Кронверкским мостом.