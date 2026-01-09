Петербуржцы открыли сезон и окунулись в Неву возле Петропавловской крепости

36 человек окунулись в Неву 9 января. Петербургские «моржи» отметили начало года традиционным зимним купанием в Неве у Петропавловской крепости. В мероприятии поучаствовала и 80-летняя петербурженка. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».