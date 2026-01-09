Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси

Глава ЖКХ сказал, что нужно делать в связи с непогодой и усилением морозов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси. Подробности озвучили в телеграм-канале ведомства.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в целях оперативного реагирования на прогнозируемые сложные погодные условия (сильный снег, ветер порывами до 24 метров в секунду, мороз до −20 градусов), обеспечения бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, поручил обеспечить готовность передвижных автономных источников электроснабжения и модульных котельных.

Кроме того, было поручено усилить аварийно-диспетчерские службы, аварийно-восстановительные бригады необходимым транспортом, инструментом и средствами связи. Также следует принять оперативные меры, касающиеся устранения возникших аварий, повреждений на объектах ЖКХ. Было поручено обеспечить наличие необходимого запаса топлива и расходных материалов, обеспечить своевременную расчистку улиц, остановок, дворовых территорий и так далее противогололедными средствами.

Вместе с тем министр поручил своевременно очищать крыши, выступающие детали фасада зданий от наледи, сосулек, снега, в местах возможного падения и нависания наледи установку сигнальных ограждений и знаков безопасности.

Ранее мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.

Кстати, ГАИ сказала, получат ли белорусы штрафы, если выбросят снег на проезжую часть.

А еще Минтруда сказало белорусам про вид пенсии, который можно унаследовать.