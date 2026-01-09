Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси. Подробности озвучили в телеграм-канале ведомства.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило в целях оперативного реагирования на прогнозируемые сложные погодные условия (сильный снег, ветер порывами до 24 метров в секунду, мороз до −20 градусов), обеспечения бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, поручил обеспечить готовность передвижных автономных источников электроснабжения и модульных котельных.
Кроме того, было поручено усилить аварийно-диспетчерские службы, аварийно-восстановительные бригады необходимым транспортом, инструментом и средствами связи. Также следует принять оперативные меры, касающиеся устранения возникших аварий, повреждений на объектах ЖКХ. Было поручено обеспечить наличие необходимого запаса топлива и расходных материалов, обеспечить своевременную расчистку улиц, остановок, дворовых территорий и так далее противогололедными средствами.
Вместе с тем министр поручил своевременно очищать крыши, выступающие детали фасада зданий от наледи, сосулек, снега, в местах возможного падения и нависания наледи установку сигнальных ограждений и знаков безопасности.
