Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде простились с экс-чиновником мэрии Александром Кайгородовым

Бывшего зама руководителя департамента по имуществу похоронили на Димитриевском кладбище.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 9 января простились с бывшим заместителем руководителя департамента по имуществу администрации Волгограда Александром Кайгородовым. Церемония прошла в ритуальном комплексе «Память», похоронили экс-чиновника на центральном Димитриевском кладбище.

Александр Антонович после окончания волгоградского политеха работал в конструкторском бюро Волжского абразивного завода. Несколько лет посвятил партийной работе в Волжском горкоме. После был замруководителя в облоно и администрации Волгограда.

— Более полувека он прожил в браке с супругой Людмилой Александровной. Вместе они вырастили двух сыновей и радовались шестерым внукам, — сообщил в тг-канале «Ритуальный патруль». — Выйдя на пенсию, осуществил давнюю мечту — вместе с сыновьями построил дом.

Редакция соболезнует родным и близким Александра Антоновича.