В Волгограде простились с экс-чиновником мэрии Александром Кайгородовым

В Волгограде 9 января простились с бывшим заместителем руководителя департамента по имуществу администрации Волгограда Александром Кайгородовым. Церемония прошла в ритуальном комплексе «Память», похоронили экс-чиновника на центральном Димитриевском кладбище.
Александр Антонович после окончания волгоградского политеха работал в конструкторском бюро Волжского абразивного завода. Несколько лет посвятил партийной работе в Волжском горкоме. После был замруководителя в облоно и администрации Волгограда.
— Более полувека он прожил в браке с супругой Людмилой Александровной. Вместе они вырастили двух сыновей и радовались шестерым внукам, — сообщил в тг-канале «Ритуальный патруль». — Выйдя на пенсию, осуществил давнюю мечту — вместе с сыновьями построил дом.
Редакция соболезнует родным и близким Александра Антоновича.