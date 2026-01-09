«Выгодно в июле и невыгодно в январе»: когда брать отпуск в 2026 году и куда поехать

«Для начала вспомним, в чем логика определения выгодных или невыгодных месяцев для отпуска. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце работникам, которые получают оклад. Потому что по закону наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. Иными словами, в разных месяцах года может быть разное количество рабочих дней, в зависимости от того, есть в месяце дополнительные выходные или нет, а оклад всегда будет одинаковый», — отметил он.