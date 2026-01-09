Ричмонд
В Ростовской области заявили что все проблемные дома для дольщиков достроены

В Новочеркасске сдали последний проблемный дом, и 39 семей получили ключи.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области объявили о завершении работы по восстановлению прав обманутых дольщиков. Все проблемные дома достроены. Об этом сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко, подводя итоги масштабного плана, завершенного в ноябре 2025 года.

— На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов на территории региона не осталось ни одного ранее проблемного многоквартирного дома, ожидающего завершения строительства, — отметил Владимир Ревенко.

Последним сданным объектом стал дом на улице Дубовского в Новочеркасске. Восьмиэтажку ввели в эксплуатацию в ноябре 2025 года, и 39 семей получили ключи от квартир. На завершение строительства привлекли федеральную поддержку — 368 млн рублей.

По данным региональных властей, с 2016 по 2025 годы в области восстановили права более девяти тысяч участников долевого строительства — это 145 проблемных объектов в 12 районах.

На эти цели за девять лет направили более 10 млрд рублей, а при участии Фонда развития территорий свыше 1,6 тысячи собственников получили компенсации на более 4,3 млрд рублей.

