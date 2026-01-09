Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей о возможных «диверсиях», связанных с продажами суррогатного алкоголя в регионе.
«Дорогие земляки, в регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжёлыми последствиями», — написал он в своем Telegram-канале.
Филимонов попросил жителей Вологодской области быть бдительными и не покупать спиртное «из-под полы».
Он добавил также, что региональные власти совместно с профильными органами ведут ежедневную работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.
Вологодский губернатор в пятницу сообщал, что все 610 областных алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе.
С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.