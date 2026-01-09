Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вологодский губернатор предупредил о диверсиях с суррогатным алкоголем

Вологодский губернатор Филимонов предупредил о диверсиях с продажами суррогата.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей о возможных «диверсиях», связанных с продажами суррогатного алкоголя в регионе.

«Дорогие земляки, в регионе возможны диверсии и провокации, связанные с попытками продажи суррогата, в том числе с тяжёлыми последствиями», — написал он в своем Telegram-канале.

Филимонов попросил жителей Вологодской области быть бдительными и не покупать спиртное «из-под полы».

Он добавил также, что региональные власти совместно с профильными органами ведут ежедневную работу по профилактике продажи контрафактной алкогольной продукции.

Вологодский губернатор в пятницу сообщал, что все 610 областных алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения ограничений на торговлю алкоголем в регионе.

С 1 марта прошлого года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничения по времени.