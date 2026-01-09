Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве восстановили работу причала «Парк Фили»

В Москве восстановили работу причала электросудов «Парк Фили».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Работа причала «Парк Фили» в Москве восстановлена, электросуда следуют по полному маршруту, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее дептранс сообщал, что причал «Парк Фили» первого маршрута регулярного речного электротранспорта временно не работал из-за изменения погодных условий, электросуда следовали до причала «Сердце столицы».

«Работа причала “Парк Фили” восстановлена. Электросуда следуют по полному маршруту», — говорится в сообщении ведомства.