В Москве восстановили работу причала «Парк Фили»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Работа причала «Парк Фили» в Москве восстановлена, электросуда следуют по полному маршруту, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что причал «Парк Фили» первого маршрута регулярного речного электротранспорта временно не работал из-за изменения погодных условий, электросуда следовали до причала «Сердце столицы».
«Работа причала “Парк Фили” восстановлена. Электросуда следуют по полному маршруту», — говорится в сообщении ведомства.