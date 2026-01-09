Ричмонд
Молодой водитель погиб в лобовом столкновении под Уфой

Водитель иномарки погиб в ДТП на Западном обходе Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Трагическое ДТП на Западном обходе Уфы унесло жизнь молодого водителя. О произошедшем сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

Вечером 28-летний мужчина за рулем Opel Astra не справился с управлением при развороте на 7-м километре трассы. Его автомобиль столкнулся с попутным внедорожником BMW X5 под управлением 43-летнего водителя.

В результате аварии водитель Opel Astra погиб на месте. Пассажирку его автомобиля с травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают сотрудники полиции.

