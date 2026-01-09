Татарстанцам рассказали, как правильно вернуть билеты на мероприятия, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Знание процедуры поможет защитить права потребителя. Если событие не состоялось по вине организатора, можно спокойно вернуть полную стоимость билета. Если человек не пришел по личным причинам, размер возврата будет рассчитан от срока обращения.
«За 10 и более дней до мероприятия — 100%, от 5 до 10 дней — не менее 50%, от 3 до 5 дней — не менее 30%, менее чем за 3 дня — возврат не предусмотрен, кроме особых случаев», — сказали в пресс-службе.
