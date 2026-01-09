Старейшее арт-пространство «Белая лошадь» закрывается в Волгограде

«Старая команда “Белой лошади” уходит, — написали организаторы легендарного арт-пространства. — В каком виде и под каким названием заведение продолжит свою работу? Ответ на эти вопросы вы получите уже не от нас».
Напомним, рок-бар «Белая лошадь» появился в центре Волгограда в ноябре 2001 года. Его называли «последним островом живой рок-музыки в Волгограде».
В «Белой лошади» регулярно проходили выступления как известных, так и андерграундных рок-коллективов. И вот теперь команда клуба объявила о его закрытии.
Как пояснили в клубе, зданию на улице Островского предстоит ремонт, а затем туда переедут новые арендаторы — Blues Rock Cafe.
«Прощание будет не с самим баром, а с нашей командой, — уточнил директор арт-пространства Максим Арьков. — Бар как концертная площадка будет существовать».