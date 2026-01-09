Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старейшее арт-пространство «Белая лошадь» закрывается в Волгограде

Об этом и о том, что 11 января состоится прощальный концерт, сообщили в официальной группе заведения.

«Старая команда “Белой лошади” уходит, — написали организаторы легендарного арт-пространства. — В каком виде и под каким названием заведение продолжит свою работу? Ответ на эти вопросы вы получите уже не от нас».

Напомним, рок-бар «Белая лошадь» появился в центре Волгограда в ноябре 2001 года. Его называли «последним островом живой рок-музыки в Волгограде».

В «Белой лошади» регулярно проходили выступления как известных, так и андерграундных рок-коллективов. И вот теперь команда клуба объявила о его закрытии.

Как пояснили в клубе, зданию на улице Островского предстоит ремонт, а затем туда переедут новые арендаторы — Blues Rock Cafe.

«Прощание будет не с самим баром, а с нашей командой, — уточнил директор арт-пространства Максим Арьков. — Бар как концертная площадка будет существовать».