Хоспис для взрослых в Ташкенте снова пообещали открыть, но без конкретных сроков

Vaib.uz (Узбекистан. 9 января). Мы уже не раз писали о критической ситуации с открытием хосписа для взрослых в Ташкенте. Запуск этого социально важного объекта планировался ещё с 2019 года, однако реализация проекта на протяжении прошедших лет постоянно откладывалась, в основном из-за недостаточного финансирования.