Хоспис для взрослых в Ташкенте снова пообещали открыть, но без конкретных сроков

Сегодня столичный хокимият на фоне возобновившихся обсуждений в соцсетях вновь вернулся к теме хосписа и сообщил, что объект находится на завершающей стадии строительства и в перспективе должен быть введён в эксплуатацию. При этом точные сроки открытия по-прежнему не называются.
В администрации города пояснили, что реализация проекта ведётся поэтапно за счёт средств местного бюджета. При этом, по словам представителей хокимията, за последние два года ситуация заметно сдвинулась с мёртвой точки.
«Реализация проекта осуществляется поэтапно за счёт средств местного бюджета. При этом в последние два года работы по объекту были существенно активизированы, проект перешёл в практическую стадию, обеспечены необходимые темпы строительства и подготовки к завершению», — отметили в хокимияте.
В настоящее время на объекте продолжаются завершающие строительно-монтажные и внутренние подготовительные работы, окончание которых запланировано до конца текущего месяца. По данным городской администрации, по основному зданию уже выполнены наружные фасадные работы — на 100%, внутренние отделочные, электромонтажные и сантехнические работы — на 80%, благоустройство территории и установка систем орошения — на 80%.
После завершения строительных работ планируется поэтапное оснащение хосписа мебелью и санитарно-техническим оборудованием. В хокимияте заверили, что все ответственные структуры работают в координации друг с другом, чтобы завершить проект в максимально сжатые сроки при строгом соблюдении требований законодательства и действующих стандартов качества.
При этом главный вопрос остаётся открытым: когда именно хоспис начнёт принимать пациентов, власти по-прежнему не уточняют. Проект, который обсуждается уже более пяти лет, всё ещё остаётся без конкретной даты запуска несмотря на его очевидную социальную значимость для города.