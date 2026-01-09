В Ростовской области утвердили программу по обращению с отходами на пять лет

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил программу по обращению с отходами, включая твердые коммунальные (ТКО). Документ рассчитан на пять лет и направлен на улучшение ситуации с контейнерными площадками, полигонами и сортировкой мусора.
— Сегодня перерабатывается чуть больше половины отходов. К 2030 году мы планируем достичь 100% переработки, — заявил глава Дона на форуме «Стратегия-2030».
Региональные операторы по обращению с ТКО обслуживают 90% жителей области. В регионе работают Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский межмуниципальные экологические операторы (МЭОКи).
Планируется строительство новых комплексов в Красносулинском, Миллеровском и Новочеркасском районах.
Программа включает создание межмуниципальных комплексов для переработки отходов, рекультивацию свалок, раздельный сбор мусора и меры по производству более перерабатываемых товаров.
На реализацию проекта выделено более 245 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Программа связана с национальными проектами «Экологическое благополучие» и «Экономика замкнутого цикла».
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
В Ростове в 2026 году отремонтируют более 35 километров дорог.