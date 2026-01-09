В Ростовской области утвердили программу по обращению с отходами на пять лет

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил программу по обращению с отходами, включая твердые коммунальные (ТКО). Документ рассчитан на пять лет и направлен на улучшение ситуации с контейнерными площадками, полигонами и сортировкой мусора.