В Ростовской области утвердили программу по обращению с отходами на пять лет

В Ростовской области утвердили пятилетнюю программу по отходам и ТКО на 245 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил программу по обращению с отходами, включая твердые коммунальные (ТКО). Документ рассчитан на пять лет и направлен на улучшение ситуации с контейнерными площадками, полигонами и сортировкой мусора.

— Сегодня перерабатывается чуть больше половины отходов. К 2030 году мы планируем достичь 100% переработки, — заявил глава Дона на форуме «Стратегия-2030».

Региональные операторы по обращению с ТКО обслуживают 90% жителей области. В регионе работают Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский межмуниципальные экологические операторы (МЭОКи).

Планируется строительство новых комплексов в Красносулинском, Миллеровском и Новочеркасском районах.

Программа включает создание межмуниципальных комплексов для переработки отходов, рекультивацию свалок, раздельный сбор мусора и меры по производству более перерабатываемых товаров.

На реализацию проекта выделено более 245 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Программа связана с национальными проектами «Экологическое благополучие» и «Экономика замкнутого цикла».

