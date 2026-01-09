Мороз, метель и снежные заносы: погода в Калининградской области в субботу, 10 января

Ветер северо-восточного и северного направления. В Калининграде и области — умеренный 2−7 м/с, в прибрежных районах — сильный 4−13 м/с, в порывах до 14−18 м/с. Местами, особенно у побережья, возможна метель, позёмок, ухудшение видимости, снежные заносы и гололедица на дорогах. Атмосферное давление будет повышаться с 752 до 754 мм. рт. ст.