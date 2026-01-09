Синоптики спрогнозировали ослабление снегопада в Москве

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Заметное ослабление снега ожидается в московском регионе уже в ближайшие часы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В идеальных условиях один миллиметр осадков равен примерно одному сантиметру снега. Утром высота сугробов в Москве на метеостанциях составляла 30−32, в отдельных районах по неофициальным данным, в Кузьминках и Коньково — до 54 сантиметров. В ближайшие часы снег начнет заметно ослабевать», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что за последние 12 часов на опорной метеостанции ВДНХ выпало 14 миллиметров осадков, столько же на Балчуге, что составляет 26% месячной нормы. Большего всего в осадкомер попало осадков в Ближнем Подмосковье: в Домодедово — 21 миллиметр или 40% от нормы всего января.
«Аномально много снега за полдня зафиксировано в Дмитрове — 18 миллиметров, Павловском Посаде и Подмосковной — 16 миллиметров, Кашире и Ново-Иерусалиме −14 миллиметров, Наро-Фоминске и Михайловском — 13 миллиметров, Клину, Волоколамске, Черустях и Луховицы — 12 миллиметров», — добавил синоптик.