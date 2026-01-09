В Уфе открылась Хакимовская мечеть

Сегодня состоялся первый намаз. С проповедью перед прихожанами мечети выступил Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, сообщает администрация города.
Верховный муфтий РФ напомнил, что этот год объявлен Годом единства народов России. Обращение к верующим было посвящено общности российского народа. В проповеди Верховный муфтий отметил, что в единстве народа — сила. И особенно важно, что восстанавливается духовное наследие, в том числе одна из старейших мечетей Уфы.
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев поблагодарил предпринимателей, неравнодушных жителей за вклад в долгожданное восстановление значимого исторического объекта и вручил награды тем, кто оказал особую помощь в возрождении мечети Хакимия.
Напомним, четвертая соборная мечеть, построенная в начале 20 века, была единственной в Уфимской губернии храмовой постройкой, имеющей два минарета, их высота 18 метров. Финансирование строительства взял на себя проживающий в доме на той же улице Бекетова (ныне ул. М. Карима) член Уфимского губернского управления Российского общества Красного Креста, купец Абдуллатиф Хакимов. В память об основателе мечети жители назвали ее «Хакимовской».
После Октябрьской революции начались гонения против религии. Как и многие храмы, мечеть Хакимия была закрыта, в ее стенах на протяжении десятков лет размещались различные городские учреждения. Восстановление здания началось с 2002 года, к процессу реставрации присоединились предприниматели и жители Уфы. Сейчас Хакимовская мечеть является памятником истории и архитектуры.
Ранее Глава республики Радий Хабиров рассказал о ходе работ в мечети «Ар-Рахим».