В Уфе открылась Хакимовская мечеть

После Октябрьской революции начались гонения против религии. Как и многие храмы, мечеть Хакимия была закрыта, в ее стенах на протяжении десятков лет размещались различные городские учреждения. Восстановление здания началось с 2002 года, к процессу реставрации присоединились предприниматели и жители Уфы. Сейчас Хакимовская мечеть является памятником истории и архитектуры.