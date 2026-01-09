Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять новых спортплощадок построили в Краснодаре в 2025 году

В Краснодаре реализуют проекты по развитию спортивной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Краснодаре построили целый ряд новых объектов: пять многофункциональных спортивных площадок, расположенных по улицам им. Атарбекова, Бургасской, в поселках Победитель и Белозерный, а также в парке им. 30-летия Победы. А в зеленой зоне района «Олимп» отрыли первый муниципальный падел-корт. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов.

«Спорт — это здоровье и закалка, это сила духа и целеустремленность. Спорт — это жизнь. Поэтому в 2025 году мы старались сделать его ближе и доступнее для краснодарцев», — отметил мэр Краснодара.

Он также рассказал, что завершилась реконструкция ВМХ-трассы на улице Обрывной, началось строительство крупного комплекса для пляжных видов спорта по улице Береговой. Помимо этого, в городе отремонтировали девять существующих спортивных площадок.

Сейчас в городе реализуются планы по строительству трех современных физкультурно-оздоровительных комплексов. Из возводят на улице Домбайской, 8/1, в 1-м отделении учхоза «Кубань» и в поселке Знаменском.