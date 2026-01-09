Пять новых спортплощадок построили в Краснодаре в 2025 году

В 2025 году в Краснодаре построили целый ряд новых объектов: пять многофункциональных спортивных площадок, расположенных по улицам им. Атарбекова, Бургасской, в поселках Победитель и Белозерный, а также в парке им. 30-летия Победы. А в зеленой зоне района «Олимп» отрыли первый муниципальный падел-корт. Об этом рассказал глава города Евгений Наумов.