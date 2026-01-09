На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на Олимпиаду в санях

На Украине обвинили Международный олимпийский комитет в нарушении правил квалификации на зимние Олимпийские игры 2026 года в санном спорте в интересах России.
Как пишет украинское издание «Главком», Международная федерация санного спорта (FIL) якобы предоставила исключения для российских спортсменов. По утверждению издания, соответствующее решение было принято после указаний со стороны МОК, который, как утверждается, распорядился обеспечить России все необходимые исключения для прохождения квалификации на Олимпиаду.
Авторы публикации заявляют, что такие действия противоречат установленным процедурам отбора и создают неравные условия для других национальных команд. Официальных комментариев со стороны МОК или FIL по этим обвинениям на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо болельщикам будет запрещено демонстрировать российский флаг и другую национальную символику. В электронном письме МОК, на которое ссылались зарубежные СМИ, указывалось, что российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе без использования государственных символов.