На Украине обвинили МОК в нарушении правил отбора на Олимпиаду в санях

Ранее сообщалось, что на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо болельщикам будет запрещено демонстрировать российский флаг и другую национальную символику. В электронном письме МОК, на которое ссылались зарубежные СМИ, указывалось, что российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе без использования государственных символов.