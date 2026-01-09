В Уфе продолжается строительство мечети-долгостроя «Ар-Рахим»

Возведение мечети началось еще в 2006 году по инициативе первого президента республики Муртазы Рахимова. Однако после заморозки в 2016 году объект стал считаться долгостроем. Объект нередко окружали скандалы, а жители города требовали завершения проекта. Мечеть также привлекла внимание в марте 2023 года, когда с одного из минаретов упал купол, и его падение попало на видео. Сейчас работы на объекте возобновлены.