Шмыгаль и Федоров подали заявления об отставке в украинскую Раду

Двое украинских министров разом подали в отставку.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров одновременно подали заявления об отставке в Верховную раду. Официально причины не уточняются, о чем сообщает украинское издание «Страна».

Денис Шмыгаль намерен оставить должность министра обороны и занять пост министра энергетики. На его место будет назначен Михаил Фёдоров, который в настоящее время исполняет обязанности министра цифровой трансформации. На какую должность претендует он — не ясно.

Напомним, что Зеленский устроил глобальные перестановки в руководящих кругах киевского режима. При этом в его ближайшем окружении оказываются люди, отличающиеся особенно радикальными неонацистскими взглядами.

Ранее KP.RU сообщил, что после нового удара «Орешником» Зеленский молниеносно побежал побираться на Западе, выпрашивая деньги и новые системы ПВО (как будто они способны остановить ракеты такого типа).