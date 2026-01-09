Стало известно, сколько в среднем получают российские нефтяники и газовики

Максимальный доход в отрасли предлагают директору по стратегии — до 600 тысяч рублей в месяц. В числе наиболее высокооплачиваемых вакансий также советник генерального директора и заместитель генерального директора по IT — по 500 тысяч рублей. Медианная зарплата в секторе составляет 86 тысяч рублей в месяц. Немного выше получают технологи и инженеры-конструкторы — по 90 тысяч, механики — 110 тысяч, геологи — 115,5 тысяч рублей. При сменном графике медианная зарплата ниже всего — 63,5 тысячи, при гибком графике — 80 тысяч, при полном рабочем дне — 86 тысяч, при удалёнке — 100 тысяч, а для вахтовиков — 140 тысяч рублей.