Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего ВНИИБ в Петербурге

В четверг комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за начала демонтажа здания бывшего ВНИИБ, сообщали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Как отмечали в ведомстве, 1 апреля 2021 года КГИОП отказал во включении здания бывшего ВНИИБ в перечень выявленных объектов культурного наследия, однако 22 декабря 2025 года в КГИОП поступило очередное заявление о включении объекта в реестр. На период его рассмотрения здание считается объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия.