Средняя цена элитных новостроек Москвы выросла на 16% за год

Аналитики отметили, что класс де-люкс составил 65% всех новых предложений, а также наблюдалось расширение корпусов в уже реализуемых премиальных проектах. Спрос на элитные квартиры на первичном рынке остался на уровне прошлого года, хотя в конце 2025-го покупатели реализовали отложенный спрос. Число сделок с высокобюджетным жильём составило 1550−1600, а общая денежная оценка всех проданных квартир достигла 289 млрд рублей, что на 36 млрд руб. больше, чем в 2024 году. 70% всех продаж пришлось на районы Пресненский (34%), Дорогомилово (22%) и Хамовники (14%).