Средняя цена элитных новостроек Москвы выросла на 16% за год

«Снижение стоимости заёмных средств размораживает отложенные решения крупных инвесторов и делает покупки в элитном сегменте более привлекательными», — пояснила управляющий партнер Kalinka Russia Ольга Кузнецова.
По итогам 2025 года на первичном рынке элитного жилья Москвы было представлено 4,2 тысячи лотов общей площадью 597 тыс. кв. м, что на 6% больше, чем годом ранее. Однако из-за высокой ключевой ставки и сложностей с документацией запуск новых проектов замедлился: продажи стартовали только в 14 новых комплексах, из которых четыре вышли на рынок в декабре.
Аналитики отметили, что класс де-люкс составил 65% всех новых предложений, а также наблюдалось расширение корпусов в уже реализуемых премиальных проектах. Спрос на элитные квартиры на первичном рынке остался на уровне прошлого года, хотя в конце 2025-го покупатели реализовали отложенный спрос. Число сделок с высокобюджетным жильём составило 1550−1600, а общая денежная оценка всех проданных квартир достигла 289 млрд рублей, что на 36 млрд руб. больше, чем в 2024 году. 70% всех продаж пришлось на районы Пресненский (34%), Дорогомилово (22%) и Хамовники (14%).
Покупатели всё чаще выбирают квартиры большей площади: число сделок с объектами от 300 «квадратов» выросло более чем в полтора раза. Среди элитных новостроек популярны также урбан-виллы, пентхаусы и таунхаусы с ценой от 1 млрд рублей. Средняя стоимость «квадрата» в сегменте премиум достигла 1,579 млн рублей (+12% за год), в классе де-люкс — 3,127 млн рублей (+14% за год). Рост цен поддерживали удорожание стройматериалов и логистики, высокий спрос на эксклюзивные лоты и инвестиционная привлекательность элитного жилья.
Эксперты прогнозируют, что в 2026 году средняя цена «квадрата» превысит 2,3 млн рублей, а сегмент высокобюджетных новостроек может вырасти на 12−15%, особенно в популярных локациях ЦАО. Девелоперы планируют активизировать освоение новых районов, включая Раменки и Дорогомилово, а также территории вдоль ключевых проспектов Москвы.
Ранее сообщалось, что на вторичном рынке жилья в декабре 2025 года активность покупателей была низкой: цены не росли, а резкого увеличения числа сделок не наблюдалось. Эксперты прогнозировали, что спрос на вторичные квартиры вырастет после новогодних праздников, что может повлиять на динамику цен в начале 2026 года.
