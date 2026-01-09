Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Волгограда стартовал капремонт крупного водовода

Специалисты обновят больше километра трубопровода диаметром 800 миллиметров.

Источник: ООО «Концессии водоснабжения»

На улице Шурухина в Тракторозаводском районе началось капитальное обновление крупной водной магистрали, сообщают «Концессии водоснабжения» в Волгограде.

Подрядчики уже смонтировали около полутора километров трубы диаметром почти в метр. При этом 690 метров магистрали укладывались способом горизонтально-направленного бурения — без раскопки траншей. В дальнейшем планируется смонтировать камеры переключения и колодцы, а затем подсоединить магистраль к общей сети.

Обновленная магистраль должна способствовать снижению количества аварийных ситуаций и стабилизации водоснабжения поселка Водстрой.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что из-за коммунальной аварии без воды осталась часть жителей Урюпинска.