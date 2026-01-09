На севере Волгограда стартовал капремонт крупного водовода

На улице Шурухина в Тракторозаводском районе началось капитальное обновление крупной водной магистрали, сообщают «Концессии водоснабжения» в Волгограде.
Подрядчики уже смонтировали около полутора километров трубы диаметром почти в метр. При этом 690 метров магистрали укладывались способом горизонтально-направленного бурения — без раскопки траншей. В дальнейшем планируется смонтировать камеры переключения и колодцы, а затем подсоединить магистраль к общей сети.
Обновленная магистраль должна способствовать снижению количества аварийных ситуаций и стабилизации водоснабжения поселка Водстрой.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что из-за коммунальной аварии без воды осталась часть жителей Урюпинска.