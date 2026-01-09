На севере Волгограда стартовал капремонт крупного водовода

Подрядчики уже смонтировали около полутора километров трубы диаметром почти в метр. При этом 690 метров магистрали укладывались способом горизонтально-направленного бурения — без раскопки траншей. В дальнейшем планируется смонтировать камеры переключения и колодцы, а затем подсоединить магистраль к общей сети.