В Минске температура в системе теплоснабжения повышается из-за мороза

«Минскэнерго» сказало об изменениях в системе теплоснабжения из-за усиления морозов.

Источник: Комсомольская правда

В Минске температура в системе теплоснабжения повышается из-за мороза. Подробности опубликованы в телеграм-канале предприятия «Минскэнерго».

«Минские тепловые сети» переводят систему теплоснабжения на усиленный режим работы в связи с похолоданием", — сказано в сообщении.

«Минскэнерго» проинформировало минчан о том, что были увеличены температуры воды в магистральных трубопроводах до 90 — 100 градусов. Это было сделано для обеспечения комфортного теплоснабжения горожан.

В организации уточнили, что указанные параметры относятся к магистральным тепловым сетям. И отметили, что температура в радиаторах внутри квартир регулируется автоматикой тепловых пунктов или специалистами ЖЭУ, согласно с проектом здания.

«Согласно социальным стандартам, температура воздуха в жилых помещениях должна поддерживаться в пределах +18…+24 градусов», — подчеркнули в «Минскэнерго».

Тем временем синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов.

Ранее Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.

А еще синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.