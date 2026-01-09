В Минске температура в системе теплоснабжения повышается из-за мороза. Подробности опубликованы в телеграм-канале предприятия «Минскэнерго».
«Минские тепловые сети» переводят систему теплоснабжения на усиленный режим работы в связи с похолоданием", — сказано в сообщении.
«Минскэнерго» проинформировало минчан о том, что были увеличены температуры воды в магистральных трубопроводах до 90 — 100 градусов. Это было сделано для обеспечения комфортного теплоснабжения горожан.
В организации уточнили, что указанные параметры относятся к магистральным тепловым сетям. И отметили, что температура в радиаторах внутри квартир регулируется автоматикой тепловых пунктов или специалистами ЖЭУ, согласно с проектом здания.
«Согласно социальным стандартам, температура воздуха в жилых помещениях должна поддерживаться в пределах +18…+24 градусов», — подчеркнули в «Минскэнерго».
Тем временем синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов.
Ранее Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.
А еще синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.