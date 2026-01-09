Четырех домашних крыс без присмотра нашли в подмосковной электричке

В начале ноября прошлого года полиция нашла мертвой собаку Симу, которую четыре дня искали в Остафьеве после похищения. Преступники заманили питомца в машину и увезли, пока он гулял недалеко от хозяина. Сима могла стать жертвой живодеров, которые воровали собак и продавали их мясо в корейские рестораны. Подозреваемого задержали, он частично признал вину. «Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцами и узнала, куда могла пропасть Сима.