Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

326 школьников из Петербурга получат деньги за призовые места на олимпиадах

Всего будет присуждено 326 премий на общую сумму 110 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге школьники получат денежные премии за свое участие в олимпиадах. Губернатор Александр Беглов утвердил постановление о присуждении премий победителям и призерам международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников на 2024/2025 учебный год.

— Победители международной олимпиады в составе сборной России получат по 1 миллиону рублей, победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников — по 500 тысяч рублей, а призеры всероссийской олимпиады школьников — по 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Смольного. Всего будет присуждено 326 премий на общую сумму 110 миллионов рублей.

Для получения премий школьники должны учиться в Петербурге по основным общеобразовательным программам на момент проведения олимпиад. Эти выплаты — часть мер поддержки талантливой молодежи и стимулирования интереса к науке и исследованиям.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше