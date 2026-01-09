326 школьников из Петербурга получат деньги за призовые места на олимпиадах

— Победители международной олимпиады в составе сборной России получат по 1 миллиону рублей, победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников — по 500 тысяч рублей, а призеры всероссийской олимпиады школьников — по 300 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Смольного. Всего будет присуждено 326 премий на общую сумму 110 миллионов рублей.