ЕС одобрил соглашение с МЕРКОСУР после 25 лет переговоров, несмотря на «тракторный протест»

Особое негодование вызвал факт, что Совет отозвал гарантию о неприменении сделки до одобрения Европарламентом. Это, по мнению аграриев, нарушает обещания и усиливает их решимость продолжить мобилизацию и протесты, которые уже несколько недель парализуют дороги во Франции и Бельгии.