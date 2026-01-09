Ричмонд
ЕС одобрил соглашение с МЕРКОСУР после 25 лет переговоров, несмотря на «тракторный протест»

Европейский союз одобрил спорное соглашение о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, что вызвало резкую реакцию аграриев. По данным ассоциации COPA-COGECA, Совет ЕС утвердил сделку, несмотря на длительное сопротивление и предупреждения о негативных последствиях для европейских фермеров.

Организация заявляет, что соглашение остаётся принципиально несбалансированным и порочным. Последние корректировки по защитным мерам не изменили их позиции. Фермеры утверждают, что решение было принято с помощью политических манёвров и давления, подрывающих доверие к демократическим процедурам в ЕС.

Особое негодование вызвал факт, что Совет отозвал гарантию о неприменении сделки до одобрения Европарламентом. Это, по мнению аграриев, нарушает обещания и усиливает их решимость продолжить мобилизацию и протесты, которые уже несколько недель парализуют дороги во Франции и Бельгии.

МЕРКОСУР — торгово-экономический союз Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая. Соглашение о свободной торговле с ЕС обсуждалось около 25 лет. Европейские фермеры опасаются, что оно откроет рынок для дешёвой южноамериканской сельхозпродукции, что поставит под угрозу местных производителей. COPA-COGECA — одна из крупнейших и влиятельных аграрных ассоциаций в Европе.

Ранее Life.ru сообщал, что французские фермеры начали новую акцию протеста, перекрыв одно из важнейших транспортных колец столицы. Колонна тракторов спровоцировала многокилометровый затор на кольцевой автодороге Периферик в Париже. К акции присоединились и бельгийские аграрии, перекрыв не менее 16 ключевых транспортных узлов и пограничных переходов.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.