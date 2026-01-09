Бумажные письма стали вновь популярны в РФ, спрос на конверты и марки вырос на 323%

Россияне разных возрастов активно покупают конверты и пишут письма от руки. Их адресатами становятся как друзья, так и новые знакомые из соцсетей. Люди кратко рассказывают о себе и оставляют адрес, чтобы получить ответ. Эксперты связывают рост интереса к бумажной переписке с привлекательностью внешнего оформления писем — от декоративных марок до каллиграфического почерка и оригинальных открыток. Бумажная коммуникация стала способом не только обменяться новостями, но и завести друзей в разных уголках страны.