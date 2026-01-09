Владеющий наркошопом россиянин пропал в Таиланде после встречи с бизнес-партнером

В тайской Паттайе исчез 30-летний россиянин Михаил Емельянов, который владеет наркошопом. Перед исчезновением он отправился на встречу с бизнес-партнером. Об этом в пятницу, 9 января, сообщила Baza.
По данным журналистов, в последнее время у Емельянова и совладельца магазина часто возникали разногласия. Ранее по просьбе партнера Емельянов одолжил другому россиянину по имени Ярослав 10 тысяч долларов на развитие бизнеса, а после этого отправился в Бангкок на встречу.
По словам матери Емельянова, предприниматель опасался за свою жизнь, поэтому сказал ей начать разыскивать его, если он не выйдет на связь в течение двух часов.
— До своего исчезновения мужчина прислал матери и родному брату фотографию Ярослава, адрес его дома и ник в Telegram. А еще обещал отписываться о ходе встречи и сбрасывать свою геопозицию. Но в итоге бесследно пропал, — говорится в сообщении.
В последний раз Емельянова зафиксировали камеры видеонаблюдения — на записи он выходил из отеля в Паттайе и потом уезжал на байке, передает Telegram-канал.
5 декабря 2025 года на тайском острове Пхукет пропали жительница Екатеринбурга Светлана и ее семилетняя дочь. По словам сестры женщины, они жили в отеле Karon Village Hotel и перестали выходить на связь 1 декабря — в тот день должна была состояться поездка с гидом.