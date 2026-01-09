Владеющий наркошопом россиянин пропал в Таиланде после встречи с бизнес-партнером

По данным журналистов, в последнее время у Емельянова и совладельца магазина часто возникали разногласия. Ранее по просьбе партнера Емельянов одолжил другому россиянину по имени Ярослав 10 тысяч долларов на развитие бизнеса, а после этого отправился в Бангкок на встречу.