Штрафы за неправильную перевозку детей выросли в Нижегородской области

В Нижегородской области вступили в силу новые санкции за нарушение требований к перевозке несовершеннолетних. С 9 января штраф для рядовых автомобилистов увеличился почти в два раза: теперь за неверную транспортировку ребенка придется заплатить пять тысяч рублей вместо прежних трех. Об изменениях в законодательстве сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.
Ужесточение ответственности затронуло и представителей бизнеса. Для должностных лиц штраф вырос вдвое — до 50 тысяч рублей, а организациям за игнорирование безопасности детей теперь грозит взыскание в размере 200 тысяч рублей. При этом индивидуальные предприниматели по-прежнему отвечают наравне с юридическими лицами.
Отдельные требования коснулись самозанятых таксистов. Если водитель на спецрежиме «Налог на профессиональный доход» нарушит правила перевозки маленьких пассажиров, он будет отвечать как должностное лицо.