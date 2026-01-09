Штрафы за неправильную перевозку детей выросли в Нижегородской области

В Нижегородской области вступили в силу новые санкции за нарушение требований к перевозке несовершеннолетних. С 9 января штраф для рядовых автомобилистов увеличился почти в два раза: теперь за неверную транспортировку ребенка придется заплатить пять тысяч рублей вместо прежних трех. Об изменениях в законодательстве сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.