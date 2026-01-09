Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штрафы за неправильную перевозку детей выросли в Нижегородской области

С 9 января за отсутствие автокресла водителей будут наказывать на 5000 рублей.

В Нижегородской области вступили в силу новые санкции за нарушение требований к перевозке несовершеннолетних. С 9 января штраф для рядовых автомобилистов увеличился почти в два раза: теперь за неверную транспортировку ребенка придется заплатить пять тысяч рублей вместо прежних трех. Об изменениях в законодательстве сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

Ужесточение ответственности затронуло и представителей бизнеса. Для должностных лиц штраф вырос вдвое — до 50 тысяч рублей, а организациям за игнорирование безопасности детей теперь грозит взыскание в размере 200 тысяч рублей. При этом индивидуальные предприниматели по-прежнему отвечают наравне с юридическими лицами.

Отдельные требования коснулись самозанятых таксистов. Если водитель на спецрежиме «Налог на профессиональный доход» нарушит правила перевозки маленьких пассажиров, он будет отвечать как должностное лицо.