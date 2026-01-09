Ричмонд
Историку-иноагенту Тамаре Эйдельман* диагностировали рак

Российский историк-иноагент Тамара Эйдельман* сообщила, что врачи обнаружили у неё онкологическое заболевание — аденокарциному. Эйдельман* рассказала, что теперь её ждёт долгий и сложный путь лечения.

Источник: Life.ru

«Впереди химиотерапия и радиология. Как всё это будет проходить и сколько длиться — пока не знаю, но буду держать своих читателей в курсе», — написала она в соцсетях.

Опухоль у 66-летней Эйдельман* выявили в сентябре в Португалии после операции по удалению полипов. Также ей удалили матку. Однако уже в этом году стало известно, что новообразование дало метастазы.

Напомним, против историка Татьяны Эйдельман* возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, а в декабре 2025 года суд оштрафовал её за дискредитацию ВС РФ. В сентябре 2022 года историк была внесена в реестр иностранных агентов. Основанием для этого решения, в частности, послужило получение ею финансирования от американской корпорации Google.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.