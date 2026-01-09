Неуправляющая компания. Как заставить УК работать — план для жителей Волгограда

Только за прошлый год ТСЖ, ресурсоснабжающие и управляющие компании заплатили 43 млн штрафов за откровенно плохую работу. Больше всего вопросов к последним, ведь именно от качественной работы УК зависит ежедневный комфорт, безопасность и, что немаловажно, наши деньги. Но что делать, если УК не выполняет свои обязанности? Рассказываем, куда жаловаться волгоградцам и как правильно оформить обращение, чтобы его услышали.