Прокурор Тегерана: Смертная казнь грозит участникам беспорядков в Иране

Прокурор Тегерана Али Салехи в пятницу, 9 января, предупредил, что участников массовых беспорядков, причастных к порче имущества и стрелявших по сотрудникам правоохранительных органов, привлекут к ответственности по статье о мятеже против государства.
— Красной линией для судебной системы является безопасность граждан страны. Наш подход к террористам будет сдерживающим, а приговором для них будет приговор за мятеж против государства, — заявил прокурор в эфире иранской гостелерадиокомпании.
Статья «Мятеж против государства» в соответствии с уголовным правом Ирана расценивается как применение оружия с целью устрашения населения. Человека, признанного виновным в совершении такого преступления, могут приговорить к смертной казни.
8 января в столице Ирана, Тегеране, прошел масштабный антиправительственный протест. Участники акции захватили уже три города, включая Кередж. Они блокируют дороги и жгут полицейские участки. В результате стрельбы между правоохранителями и протестующими, предварительно, погибли 45 человек, включая четырех несовершеннолетних и двух полицейских.