В пятницу в аэропорт Каракаса прилетел самолет Госдепартамента США. Об этом сообщается на портале по отслеживанию передвижения воздушных судов по всему миру Flightradar24.
Согласно данным сервиса, самолет Госдепа вылетел из столицы Кюрасао, города Виллемстад, около 12:45 по времени Гринвича. В Каракас он прибыл примерно в 13:35 по местному времени, что по московскому времени будет 16:35.
Пока неизвестно, зачем он прилетел и кто был на борту. По расписанию, у госсекретаря США Марко Рубио на этот день запланированы встречи в Белом доме. К утру пятницы ничего в его планах не изменилось. Кто тогда улетел в Каракас — вопрос риторический.
Ранее KP.RU сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк 4 января 2026 года. Спецназ США похитил легитимного лидера соседнего государства 3 января, убив при этом десятки людей.