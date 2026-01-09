Ричмонд
Самолет Госдепартамента США сел в аэропорту Каракаса

Американский правительственный самолет прилетел в столицу Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу в аэропорт Каракаса прилетел самолет Госдепартамента США. Об этом сообщается на портале по отслеживанию передвижения воздушных судов по всему миру Flightradar24.

Согласно данным сервиса, самолет Госдепа вылетел из столицы Кюрасао, города Виллемстад, около 12:45 по времени Гринвича. В Каракас он прибыл примерно в 13:35 по местному времени, что по московскому времени будет 16:35.

Пока неизвестно, зачем он прилетел и кто был на борту. По расписанию, у госсекретаря США Марко Рубио на этот день запланированы встречи в Белом доме. К утру пятницы ничего в его планах не изменилось. Кто тогда улетел в Каракас — вопрос риторический.

Ранее KP.RU сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк 4 января 2026 года. Спецназ США похитил легитимного лидера соседнего государства 3 января, убив при этом десятки людей.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше