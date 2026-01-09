Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил подготовить доклад о сносе здания ВНИИБ в Петербурге

Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад по ситуации и процессуальным решениям о сносе здания ВНИИБ в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.

«Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д. А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее следственными органами уже проводилась проверка по некоторым признакам преступлений по факту произошедшего.

Как сообщал KP.RU, правоохранителями были арестованы 11 человек, которые пытались помешать сносу ВНИИБ в рамках акции протеста. При этом в управлении следственного комитета по Петербургу назвали законным снос здания.