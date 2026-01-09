Бастрыкин поручил подготовить доклад о сносе здания ВНИИБ в Петербурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ситуации со сносом здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.
«Бастрыкин А. И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Иванову Д. А. представить доклад по озвученной ситуации, принятым процессуальным решениям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее следственными органами уже проводилась проверка по некоторым признакам преступлений по факту произошедшего.
Как сообщал KP.RU, правоохранителями были арестованы 11 человек, которые пытались помешать сносу ВНИИБ в рамках акции протеста. При этом в управлении следственного комитета по Петербургу назвали законным снос здания.