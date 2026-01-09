В Башкирии пожарная часть стала туристической достопримечательностью

Не только дети и школьники, но и туристы из других городов стремятся попасть сюда. Совсем недавно в ходе экскурсии пожарную часть посетили гости из Москвы, отдыхавшие на горнолыжном курорте «Абзаково».
Экскурсия позволяет погрузится в мир современных технологий и профессии пожарных-спасателей. Гости имеют уникальную возможность своими глазами увидеть технику и передовые средства защиты, используемые профессионалами каждый день. Помимо образовательного аспекта, такие мероприятия помогают сформировать важную культуру безопасности.