В Башкирии пожарная часть стала туристической достопримечательностью

Пожарная часть села Абзаково стала центром притяжения туристов, сообщат госкомитет РБ по ЧС.

Источник: Башинформ

Не только дети и школьники, но и туристы из других городов стремятся попасть сюда. Совсем недавно в ходе экскурсии пожарную часть посетили гости из Москвы, отдыхавшие на горнолыжном курорте «Абзаково».

Экскурсия позволяет погрузится в мир современных технологий и профессии пожарных-спасателей. Гости имеют уникальную возможность своими глазами увидеть технику и передовые средства защиты, используемые профессионалами каждый день. Помимо образовательного аспекта, такие мероприятия помогают сформировать важную культуру безопасности.