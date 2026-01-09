На дорогах Уфы пройдут массовые проверки водителей

В башкирской столице сегодня и завтра на дорогах пройдут массовые проверки водителей. Основная цель рейда — выявление нетрезвых водителей и контроль за соблюдением правил перевозки детей. Сотрудники Госавтоинспекции будут нести дежурство на разных участках городских магистралей.
Если вы стали свидетелем грубого нарушения ПДД, особенно связанного с вождением в состоянии опьянения, сообщить об этом можно по специальному телефону. Горячая линия МВД по Республике Башкортостан работает круглосуточно: 8 (347) 279−32−92. Обращения помогут сделать дороги безопаснее для всех.
